Trabajadores en Bolívar solicitan un aumento salarial que se adapte a las necesidades

CARACAS.- Este primero de mayo los trabajadores de las empresas básicas en el estado Bolívar se movilizaron para exigir reivindicaciones laborales que se adapten a las incidencias de las prestaciones sociales.

El dirigente sindical de la Corporación Venezolana de Guayana Carbonorca (CVG), Ramón Espino, denunció que los trabajadores en la actualidad no poseen acceso para la atención de la salud, alimentación y servicios básicos.

Empelados del sector público en la entidad aseguraron que continuarán exigiendo mejoras salariales.

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