Sindicatos exigen recuperación del salario y proteger las prestaciones sociales

CARACAS.-El coordinador de la Red Sindical, Pablo Zambrano, rechazó una presunta «campaña» contra la retroactividad de las prestaciones sociales y afirmó que las autoridades tienen que avanzar en la recuperación de los sueldos de los trabajadores venezolanos.

«El salario tiene que ir progresivamente recuperándose y tiene que ser digno y suficiente«, dijo durante la movilización que realizaron este viernes 1° de mayo hacia la plaza Morelos de la ciudad de Caracas.

Por su parte, el abogado Orlando Torres, aseguró que «Venezuela tiene los recursos» para recuperar el sueldo mínimo y sostuvo que las autoridades deberían impulsar un plan macroeconómico para que las empresas inviertan y en el que «los trabajadores tengan la primera opción».

«Donde haya un salario con poder adquisitivo para reactivar el aparato productivo, generar demandas y generar ofertas, es decir, muchas empresas«, acotó.

Torres enfatizó que «el salario no solo es una necesidad sino que es la única vía para rescatar la economía en Venezuela».

La movilización de este viernes también contó con la participación de estudiantes universitarios y fue acompañada por funcionarios de los cuerpos policiales de la ciudad.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio