Bolsonaro fue operado de hombro «sin complicaciones»

RÍO DE JANEIRO.-El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado, fue sometido a un procedimiento quirúrgico en su hombro «sin complicaciones» y permanece bajo observación médica en una sala de cuidados intensivos, informaron fuentes médicas.

Bolsonaro fue ingresado en la mañana del viernes en el hospital DF Star, en Brasilia, donde fue sometido a «una intervención de reparación artroscópica del manguito rotador derecho», según el parte médico divulgado, en el que los galenos señalaron que la operación transcurrió sin complicaciones.

«El paciente se encuentra actualmente en una unidad de cuidados intensivos para el control del dolor y observación clínica», añade el boletín.

La cirugía fue autorizada desde el jueves por el magistrado de la Corte Suprema e instructor del caso de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, tras una recomendación favorable de la Fiscalía General, con base en informes médicos que señalaban la necesidad del procedimiento para tratar lesiones en el hombro.

El procedimiento reparó el manguito rotador y lesiones asociadas en el hombro derecho del líder ultraderechista, derivadas de una caída sufrida en enero, cuando el exmandatario se encontraba recluido en las instalaciones de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

EFE