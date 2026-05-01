Defensoría del Pueblo se compromete a «mediar» a favor de los trabajadores

CARACAS.-La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, recibió a los trabajadores que se movilizaron este viernes 1 de mayo para exigir condiciones laborales y se comprometió «a mediar en esa cercanía entre ustedes y autoridades del Ejecutivo para lograr que sea en beneficio de la población venezolana«.

«Reconozco muchísimo el valor, el coraje y la gestión que hemos hecho para que esta marcha llegue acá de manera organizada, pacifica, como debe ser, y valoramos esta Defensoría del Pueblo la defensa de los derechos de los ciudadanos«, dijo tras su encuentro con los trabajadores.

González Lobato prometió una próxima reunión con los trabajadores en la que «puedan subir a la Defensoría» para plantear sus requerimientos e insistió en que el organismo va a mediar «en la defensa de los derechos» de los ciudadanos.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio