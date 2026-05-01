Migrante cubano murió bajo custodia de ICE en un «suicidio», según el Gobierno de EEUU

AUSTIN.- Un migrante cubano de 33 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) en el estado de Georgia, en lo que las autoridades investigan como un suicidio, según informó este viernes el Gobierno estadounidense.

De acuerdo con un comunicado publicado este viernes por ICE, Denny Adán González, de 33 años, falleció el 28 de abril en el centro de detención Stewart en el estado de Georgia.

El personal del centro -administrado por la empresa privada CoreCivic- encontró a González «inconsciente» en su celda alrededor de las 22:25 hora local de aquel día y tras varios intentos para reanimarlo fue declarado muerto sobre las 23:11, según la versión oficial.

La agencia indicó que se está investigando el suceso y que la causa de muerte se presume como un suicidio.

Con este caso, asciende a 18 el número de personas fallecidas en lo que va del año bajo custodia migratoria, y a 50 desde enero de 2025, cuando Trump asumió la presidencia. El año pasado, 32 personas fallecieron en centros de detención para migrantes, la cifra más alta en más de 20 años.

La muerte de González fue reportada primero por el periodista y abogado Andrew Free quien, citando a fuentes dentro del centro de detención Steward, aseguró que el migrante estaba retenido en régimen de aislamiento.

Las políticas antimigrantes del actual Gobierno, junto con el impulso a los arrestos en el interior del país, han derivado en cifras récord de detenciones. En enero, más de 73.000 migrantes permanecían detenidos en Estados Unidos, el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.

EFE