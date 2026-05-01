Central Bolivariana continuará en las mesas de diálogo para buscar consensos laborales y sociales

CARACAS.-El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Wills Rangel, afirmó este viernes que se mantienen en la mesa de diálogo nacional para los consenso laborales y sociales.

«En esa mesa vamos a seguir avanzando con el tema de los tabuladores, vamos a seguir avanzando con el tema de las convecciones colectivas«, dijo marco de una movilización en Caracas por el Día Internacional del Trabajador.

Por su parte, el diputado Francisco Torrealba, aseguró este 1 de mayo que «todavía no existe un proyecto concreto para abordar la Ley del Trabajo en la Asamblea Nacional» y que los instrumentos legales que se han revisado están relacionados a los distintos sectores laborales.

«La Asamblea está lista también para que en marco de los procesos que se construyan con el diálogo social, adecuar lo que tenga que ser adecuado», dijo.

Durante la actividad, los integrantes de los Consejos Productivos de los Trabajadores respaldaron el reciente anuncio del Ejecutivo en el que el ingreso mínimo integral pasó a 240 dólares y las pensiones a 70$, además, expresaron su apoyo a los aumentos progresivos.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio