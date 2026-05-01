Ministro de Trabajo adelanta que en los próximos días se anunciarán las tablas de incrementos salariales

CARACAS.- El ministro de Trabajo, Carlos Castillo Ascanio, informó que en los próximos días dará a conocer las tablas salariales por sectores que sustituirán el actual tabulador.

«Estamos estudiando, y la presidenta en los próximos días los va anunciar, y son las tablas de incremento por sectores; lo que llamaban el ‘tabulador’ o escalafón que existe en la administración pública», señaló Castillo en declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, el titular de la cartera del Trabajo señaló que estas modificaciones se aplicarán de forma escalonada y progresiva, donde los sectores de educación, salud, educación superior, Fuerza Armada Nacional y demás organismos de seguridad serían los prioritarios.

Aclaró entonces que esto tiene que ver con un proceso más amplio de revisión del sistema laboral, en el cual se han incorporado otros mecanismos de diálogo con otros sectores para analizar y hallar mejoras.

Explicó que, en el marco de acuerdos con centrales sindicales y organizaciones empresariales como Fedecámaras y Fedeindustria, se estableció como referencia un ingreso mínimo de 240 dólares también en el sector privado, como base para futuras revisiones salariales.

Carlos Castillo Ascanio explicíó que el aumento del ingreso mínimo vital permite una mejora en el ámbito laboral, al tiempo que negó las informaciones que apuntaban a que el Ejecutivo no daba beneficios a los trabajadores.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el 30 de abril un ajuste en el denominado «ingreso mínimo integral» para ubicarse en 240 dólares, mientras que la pensión se ubicará en $70.

El ingreso mínimo integral incluye hasta ahora una bonificación alimentaria ($40) y el denominado bono de guerra ($150).

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NP/Unión Radio