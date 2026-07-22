Sugieren activar la conexión total de Venezuela por vía aérea

CARACAS.-El presidente de la Cámara de Comercio e Industria del estado Mérida, Enrique Torres, afirmó que se debería ampliar la conectividad aérea entre las distintas regiones ante las dificultades que se presentaron por las afectaciones en el Aeropuerto de Maiquetía luego del terremoto.

«Tenemos que tener muy presente que para recuperar este país tenemos que pensar seriamente en la reconexión total de Venezuela por su vía aérea para poder reparar toda la vialidad que se tiene en Venezuela, eso sería clave», dijo.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio aseveró que esa medida generaría empleos y una conectividad más rápida.

En cuanto a la entidad andina, Torres sostuvo que se deben generar las condiciones para que junto a las empresas aeronáuticas que prestan el servicio acceder a créditos y ampliar las conexiones. «Debemos reacondicionar o rediseñar los aeropuertos para ponernos a la vanguardia«, agregó.

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Por su parte, la directora comercial de Láser Airlines, Eliana Verkooke, ve «positivo» haber migrado las actividades al aeropuerto de Barcelona luego de los daños que sufrió el principal terminal aéreo de Venezuela durante los fuertes movimientos sísmicos.

«Es un aeropuerto que es pequeño, pero que ha sido fácil llevar todo el proceso. Actualmente hacemos vida cuatro líneas aéreas allí y el proceso de espera, de chequeo, de abordaje es fácil, rápido y sencillo», dijo.

La directora comercial de Láser Airlines, Eliana Verkooke/ Foto: UR

Destacó que durante la reactivación de las operaciones han tenido que trasladar hasta Maracay parte de su personal que reside en La Guaira «para poder hacer esto posible» y continuar con la prestación del servicio.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio