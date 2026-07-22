Fedeagro propone política comercial predecible y transparente para proteger cosecha nacional

CARACAS.- La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela -Fedeagro- exige formalmente al Ejecutivo nacional otorgar al campo el mismo nivel de atención que brinda a los sectores como hidrocarburos y minería.

Su presidente, Osman Quero Pérez, concentra sus exigencias en temas de financiamiento, precios y seguridad jurídica ante el nuevo gabinete del Ministerio de Agricultura.

“Durante los periodos de cosecha de maíz blanco, maíz amarillo y arroz, siempre la producción primaria venezolana enfrenta unas distorsiones estructurales que, comprometen la rentabilidad del campo y la sostenibilidad alimentaria”, enfatizó.

Sobre la fijación de precios, señaló que “a pesar de que se acuerdan, unas bandas informales de referencia con el Ejecutivo Nacional, nosotros vemos que parte de la agroindustria, tiende a fijar inmediatamente los precios por debajo del costo de distribución del productor y eso por supuesto, asfixia el flujo de caja del agricultor y compromete, entonces la siembra del próximo ciclo”.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el programa Dos Más Dos de Unión Radio, precisó que “eso está ocurriendo muy frecuentemente en el caso del arroz y el maíz”.

Explicó que entonces “colapsa la capacidad de almacenamiento, de transporte y aparte de eso desploma los precios (…) Está también el desfase cambiario, el deterioro del capital de trabajo, los costes de insumos, semillas, agroquímicos, repuestos, están dolarizados y, cuando se difieren los pagos y los lapsos y se cobran en bolívares, eso expone al productor a una btrecha cambiaria que también se complica”.

Detalló que el argumento central de Fedeagro es “transitar de un esquema de desacuerdos, que siempre están basados en la coyuntura, en la improvisación, al inicio de cada cosecha, y tenemos que ir hacia una política comercial, arancelaria, financiera, que sea predecible, temporal y transparente, que proteja a los productores, y que le permita a la industria administrar también sus inventarios y garantizar la soberanía alimentaria”.

Enfatizó que Fedeagro ratifica sus compromisos y respaldamos el Comité de Seguimiento Agro-Productivo, que creó esa instancia recientemente en el Ministerio de Agricultura y Tierra”.

“Federabro tenía ocho años sin hablar con un ministro de Agricultura y, en este sentido, se nos invitó a una reunión donde se creó esa Comisión de Seguimiento y donde Fedeagro empezó a formar parte integral de esa Comisión, saludamos que se haya hecho esa creación”.

No obstante, insiste en que “tiene que haber una garantía para la producción nacional, es una discusión que tenemos que hacer en esa Comisión. Tienen que aplicarse mecanismos arancelarios que serán dinámicos, no pueden ser rígidos, no pueden ser permanentes. Se quiere que esa producción importada no vaya, de alguna manera, a desplazar la cosecha nacional”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio