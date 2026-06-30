Sector funerario ofrece servicios solidarios para familiares de víctimas en los terremotos

CARACAS.- El miembro de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias (Canadefu), Cecilio Rosete, aclaró que el sector funerario está prestando información para que las personas de bajos recursos puedan decidir entre sepultar o cremar al familiar o conocido que perdió la vida tras los terremotos que se registraron el pasado 24 de junio.

El representante gremial indicó que en este proceso también participan el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), la Asociación Profesional de la Industria Funeraria (Asoproinfu) y empresas afiliadas.

«Una vez que ingresa al Senamecf se le hace una necrodactilia, se le verifican documentaciones, se verifica que la causa de muerte sea por causas del terremoto o por causas naturales porque había personas que también se infartaron y fueron trasladados a los hospitales. De allí se llevan los hilos a Canadefu, Asoproinfu, las funerarias, las compañías de seguro han puesto una carpa para prestar atención para las personas de bajos recursos con unos precios solidarios acordados por todos los funerarios a nivel nacional», especificó.