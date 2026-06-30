Terremotos dejan 1.943 muertos

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que el número de muertos por los terremotos de la semana pasada asciende hasta 1.943; y otras 10.571 personas resultaron heridas.

El jefe del Parlamento agregó que la cantidad de damnificados se ubica en 15.866 y se han habilitado 14 refugiuos en La Guaira y otros 55 entre Caracas y Miranda.

Apuntó que el total de afectados supera los 28.000 venezolanos entre quienes están en hospitales y quienes permanecen en campamentos. También se cuentan 6.461 personas rescatadas, 13.400 o 13.500 que salieron por sus propios medios o ayudados por vecinos, lo que ubica en cerca de 19.861 personas que salvaron su vida.

«Nosotros calculamos que aproximadamente 30.000 personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar para el momento de los dos terremotos», precisó.

Dijo que 26.121 funcionarios están destacados en las zonas de desastre, especialmente en La Guaira.

Unión Radio