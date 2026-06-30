Cámara de Farmacia garantiza abastecimiento de medicamentos

CARACAS.- La presidenta de la Cámara Venezolana de Farmacia (Cavefar), Alicia Pinedo, afirmó que en el sector no se registra desabastecimiento de medicamentos puesto que hay buena certificación de productos y excelente distribución.

«El sector ha demostrado que esa cadena de distribución de medicamentos se tiene establecida desde hace muchísimo años en el país (…). Desde hace días podemos dar fe que no hay desabastecimiento. Digo estos antecedentes porque en el estado La Guaira muchas farmacias cayeron, otras quedaron paralizadas», puntualizó.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, Pinedo valoró de «importante» que las boticas en La Guaira «ya esta semana empezaron a reactivarse» y, sobre todo, que las mismas cuentan con capacidad para poder dar algún tipo de fármaco por otro con la misma finalidad.

Asimismo dijo que las autoridades ministeriales prestan la atención debida y las labores para validar junto con Cavefar la calidad. «No se ha perdido la conexión y es muy alentador en un momento como éste».

La representante gremial enumeró que en La Guaira 13 farmacias no prestan servicio, de 20 a 23 están afectadas y seis están abiertas al público.

Carlos Padilla González/Unión Radio