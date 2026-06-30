Garcés convoca al sector construcción al plan de contingencia post-sismo

CARACAS.- El ingeniero civil, Francisco Garcés, presidente de la Comisión Presidencial para la evaluación de la Habitabilidad e Infraestructura, lanzó un llamado al sector empresarial y constructor del país para incorporar activamente sus capacidades técnicas, logísticas y de equipos al plan nacional de contingencia puesto en marcha tras los sismos.

“Hemos hecho varios llamados, pero el día de hoy vamos a generar otra aplicación, para todos los voluntarios, pero adicionalmente vamos a hacer un llamado a todas las empresas de construcción, de cálculo, de ingeniería, que tengan profesionales y que, en este caso, quieran apoyarnos a hacer las evaluaciones en el marco de la comisión”, subrayó.

Explicó que la idea es “generar una data única y sobre todo, poderla avalar desde el punto de vista institucional para que no repitamos evaluaciones y podamos aprovechar realmente las capacidades que tiene cada uno”.

Reiteró que el llamado para que “estén pendientes y se anoten y coordinemos, nosotros le damos los instrumentos de evaluación de manera que estén habilitados para poder hacer las recomendaciones con los colores que tenemos desde el instructivo de Funvisis”.

En entrevista con Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio, explicó que no solo es un trabajo técnico, “tiene que ser un abordaje respetuoso, pedagógico de manera tal que la gente pueda entender y pueda poner en primer lugar su seguridad y, a partir de ahí, nosotros darle todo el respaldo institucional a través de las distintas comisiones con mayor de apoyo a quienes necesitan albergues”.

En cuanto a los daños ocasionados por los movimientos telúricos, considera que es muy prematuro estar especulando, por supuesto en todo evento seguramente se conseguirán prácticas que no fueron las mejores”.

Recalcó que nosotros somos responsables con nuestra seguridad y nuestro cuidado en este momento. «Esperemos y tengamos confianza y es mi reflexión con la comunidad científica venezolana, con los ingenieros y estudiosos porque ahora queda mucho que saber de este acontecimiento, mucho que estudiar, además los ingenieros que están aquí son los mismos que van a reparar y que van a reforzar las estructuras»,

«Caracas tuvo daño, se cayeron algunos edificios, pero los ingenieros que están en Caracas no son diferentes a los que trabajaron en La Guaira, las normas que se usaron en La Guaira no son diferentes a las normas que se usaron en Caracas, por lo tanto es un tema de análisis, de profundidad y de atender la situación”, remarcó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio