Familia que residía en la casa que se derrumbó en La Pastora continúan a la intemperie

CARACAS.- Los habitantes de la casa ubicada en el sector Las Tinajitas, de la parte alta de La Pastora que se derrumbó en la madrugada de este martes 30 de junio continúan a la intemperie en la zona afectada.

Aseguran que, después de los terremotos ocurridos el pasado miércoles la casa había quedado fuertemente comprometida, comenzó a ceder y ellos comenzaron a hacer seguimiento, por lo que constataron que iba descendiendo cinco centímetros por día hasta la réplica del terremoto ocurrida el lunes 29, cuando bajó 10 centímetros.

Ante la situación decidieron dormir afuera de la vivienda y acudieron ese lunes a la sede de los Bomberos ubicada las adyacencias del Nuevo Circo de Caracas, desde donde los remitieron a Protección Civil, donde los atendieron, llenaron unos formularios y los funcionarios les dijeron que en el transcurso del día irían, pero no lo hicieron.

Comentan que a las 2:00am con la tormenta que había y los truenos parecía que estuviera ocurriendo otro terremoto hasta que la vivienda simplemente se vino abajo.

Pasado el mediodía del este martes 20, la familia continúa con algunos de sus enseres en las afueras de la zona donde estaba su casa. Vecinos aseguran que hay aproximadamente 24 casas que están afectadas y comprometidas.

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