Donaciones y voluntarios se concentran en Bogotá para seguir enviando ayudas a Venezuela

BOGOTÁ.- Bogotá reforzó su operación de asistencia a Venezuela con el traslado del principal centro de acopio de Colombia al Movistar Arena, donde cientos de voluntarios trabajan en la recepción y clasificación de donaciones destinadas a los afectados por los terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles 24 de junio.

Los voluntarios, en su mayoría colombianos y venezolanos, recolectan y clasifican alimentos, medicamentos, insumos médicos y materiales para equipos de rescate que serán enviados a las zonas afectadas.

«En este momento llevamos más de 650 toneladas recolectadas. No imaginábamos esta gran cantidad de apoyo por parte de la ciudadanía colombiana y venezolana», afirmó a EFE el coordinador de la fundación Juntos Se Puede, Juan Guerrero.

Guerrero hizo un llamado a los ciudadanos para que apunten como voluntarios durante las jornadas de apoyo, ya que, indicó, llega un momento «complejo», en el que hay que «sumar la cantidad de insumos, no solamente médicos y alimentos, sino de higiene personal y de muchísimas cosas que hoy en día se están acomodando para que lleguen a tierra venezolana».

EFE