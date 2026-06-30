Falcón: Empresa privada y Cruz Roja recolectan insumos médicos para damnificados

CARACAS.– En el estado Falcón, la empresa privada y organizaciones recolectan insumos para los damnificados del doble sismo del pasado miércoles.

La Cruz Roja venezolana y algunas empresas que hacen vida en la ciudad de Punto Fijo mantienen activos centros de acopio en varios puntos de la zona, subrayó José Vargas, representante de la Cruz Roja en Punto Fijo. “Hacemos una invitación a toda la ciudad de Punto Fijo, a la península de Paraguaná, que hemos estado recibiendo insumos y queremos recibir insumos en la parte médica, donde la necesidad es primordial y la necesidad en Caracas”, destacó.

“Ha solicitado insumos médicos, todo lo que es la parte de salud como prioridad, todo lo que es analgésicos, anestésicos, todo lo que es antiinflamatorios, todo lo que es la medicamentosa, equipos de infusión, equipos EPP».

Kelmit González, representante de la empresa privada señaló que “es innumerable la cantidad de personas que se han abocado desde el día uno de la situación ocurrida en nuestro país”.

SPLL/Unión Radio