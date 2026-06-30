Encargado de Negocios de EEUU y viceministro Blanco sobrevolaron los alrededores de La Guaira

CARACAS.- El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett, sobrevoló este martes La Guaira junto con el viceministro para Norteamérica y Europa, Oliver Blanco, donde observaron las zonas afectadas por los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

La información se confirmó a través de un video difundido en las redes sociales de la Embajada de Norteamérica en Caracas, en el cual se puede observar a los dos diplomáticos abordando un helicóptero que sobrevoló las inmediaciones de la tragedia en La Guaira.

Este martes el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que el número de muertos por los terremotos de la semana pasada asciende hasta 1.943; y otras 10.571 personas resultaron heridas.

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