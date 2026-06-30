Conatel abre consulta pública para regular Puntos de Intercambio de Internet y calidad del servicio

CARACAS.-La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició este martes tres consultas públicas orientadas a actualizar el marco regulatorio del sector, con el objetivo de fortalecer la soberanía tecnológica y optimizar la conectividad en el país.

El primer proyecto de Providencia Administrativa reforma los Atributos de las Habilitaciones Generales para incorporar el servicio de “Punto de Intercambio de Tráfico de Internet Nacional”. Este se define como una infraestructura centralizada y neutral que facilitará el intercambio directo de tráfico de internet y el acceso a redes de entrega de contenidos, en línea con las políticas del Ejecutivo Nacional.

La segunda propuesta establece por primera vez los Parámetros de Calidad de Servicios de Internet, fijando los estándares mínimos que deberán cumplir los operadores para garantizar una óptima conectividad a todos los venezolanos.

Finalmente, la tercera normativa define las Condiciones Generales para el Establecimiento de Puntos de Intercambio de Tráfico, con el fin de optimizar el tráfico local, reducir la latencia y promover una competencia leal y no discriminatoria.

Los operadores, usuarios y público en general podrán enviar sus observaciones, comentarios y sugerencias a través del correo electrónico [email protected] hasta el 14 de julio de 2026 a las 11:59 p.m. La información detallada está disponible en el portal web de Conatel.

Nota de prensa