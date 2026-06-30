ONU prevé asistir a 500 mil personas en refugios en Venezuela tras terremotos

NACIONES UNIDAS.- La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos que azotaron a Venezuela la semana pasada, según estimó este martes la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter.

Hochstetter intervino en la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU por videoconferencia desde La Guaira, la zona cero del desastre sísmico que ya acumula al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, según datos del Gobierno venezolano.

La directora de la oficina explicó que ya han repartido paquetes de alimentos de emergencia a 1.200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses. Por ello, han hecho un llamamiento inicial de 50 millones de dólares, aunque avanzó que «no cubrirá la totalidad del desastre».

«La necesidad de alimentos, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata y crítica», alertó.

Además de la comida lista para consumir, el PMA está proporcionando alimentos para cocinar en los hogares en los que pueden hacerlo pero tienen dificultades para acceder a suministros.

La agencia de la ONU cuenta con 3.000 toneladas métricas de alimentos disponibles para repartir en el país, con lo que esperan se pueda abastecer a más de 10.000 familias durante dos meses.

EFE