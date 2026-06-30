Presidentes y líderes latinoamericanos felicitan a Fujimori por alcanzar la presidencia

LIMA.- La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori recibió una serie de felicitaciones de presidentes y expresidentes de derecha de diversos países de Latinoamérica, tras confirmarse el lunes su triunfo en la segunda vuelta de los comicios de Perú, frente al izquierdista Roberto Sánchez.

Uno de los primeros en felicitar a Fujimori fue el electo presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, al señalar que el pueblo peruano le ha confiado a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) «la enorme responsabilidad de conducir el destino de tu nación».

«Me alegra saber que nuestros países estarán guiados por gobiernos que comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones. Estoy seguro de que trabajaremos juntos para fortalecer la histórica relación entre Colombia y el Perú, en beneficio de nuestros pueblos», dijo De la Espriella.

Por su parte, el presidente de Chile, José Antonio Kast, a cuya investidura asistió Fujimori, también felicitó a la ganadora de la segunda vuelta y anticipó su voluntad de trabajar conjuntamente «por una agenda de seguridad y desarrollo común, fortaleciendo la amistad de Chile y Perú hacia el futuro».

A su vez, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Delgado, congratuló a la candidata y líder del partido fujimorista Fuerza Popular por la nueva etapa que se abre en Perú, y manifestó su intención de «seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones, en beneficio de nuestros pueblos».

Milei: «Perú sale del socialismo»

En tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, tildó de histórica la victoria de Fujimori al considerar que con ello «Perú sale del socialismo».

«El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario», anotó.

Mientras, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se sumó hacia las felicitaciones a Fuijmori al refirmar su voluntad para «seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a Paraguay y al Perú».

Asimismo, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, deseó que la gestión de Fujimori en Perú «esté marcada por prosperidad y avances para todos los peruanos» y reafirmó su compromiso de «trabajar junto al Perú para fortalecer nuestras relaciones basadas en confianza y colaboración».

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición en España, afirmó este martes que la llegada de Fujimori a la Presidencia de Perú «es una gran noticia para su país y para toda Hispanoamérica».

«Los peruanos que viven en España también le dieron su apoyo mayoritario», añadió el líder conservador del PP.

También hubo otros expresidentes que se anticiparon a celebrar el resultados de las elecciones peruanas antes de que terminase el escrutinio, como los colombianos Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana, y el ecuatoriano Guillermo Lasso.

Uribe felicitó a Perú «por despejar el camino democrático» y alabó a Fujimori por que «a sus convicciones de libertad y democracia suma su sensibilidad social, su capacidad de dialogar y escuchar, su respeto sin discriminación a todas las personas».

EFE