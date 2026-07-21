Puerto de La Guaira reactiva la recepción y salida de carga luego de 28 días del doble temblor

CARACAS.-El presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros del estado La Guaira, Rusvel Gutiérrez, informó el Puerto de La Guaira inició de forma paulatina sus operaciones tras los movimientos sísmicos que sacudieron a la entidad costera y que motivó a su paralización hace 28 días.

«Ya progresivamente se está volviendo a operar el Puerto de La Guaira en cuanto a la recepción y salida de carga«, confirmó este martes durante una entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

Gutiérrez confía que para el 15 de agosto se activen las operaciones del terminal y la la aduana aérea del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para recibir pasajeros y cargas, tal como se lo habría manifestado el Ejecutivo venezolano.

Aseveró que también poseen un reporte que señala que cerca de un 40% de la parte comercial y empresarial resultó afectado en las tres principales parroquias que sufrieron las más graves daños por los terremotos, entre ellas, Caraballeda, Macuto y Catia La Mar.

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El representante aduanero sostuvo que debería haber un pronunciamiento del gobierno nacional, regional y municipal sobre posibles exoneraciones de impuestos en la región ante los desafíos que deben afrontar por los desplomes y daños de estructuras.

En cuando a los servicios públicos, Gutiérrez afirmó que algunas empresas de Internet suspendieron el cobro de facturas por la emergencia, aunque estimó que aproximadamente un 80% de la población permanece sin el servicio.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio