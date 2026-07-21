Confirman tres fallecidos por Hantavirus en Anzoátegui

CARACAS.- El Ministerio de Salud informó este martes sobre el fallecimiento de tres pacientes diagnosticados con Hantavirus en el estado Anzoátegui, aunque descartó cualquier riesgo sanitario por este hecho.

Mediante un comunicado, el organismo recordó que este virus es transmitido por roedores mayormente en zonas rurales y agrícolas en espacios cerrados e insistió que «no existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país».

Por otra parte, también confirmaron la muerte de dos profesionales de la salud en el estado Barinas, aunque de momento se desconocen las razones de dicho suceso y que no posee ningún tipo de relación con lo ocurrido en la otra entidad.

«Aclaramos a la colectividad que ambos casos responden a situaciones aisladas que no tienen vinculación entre sí ni representan un riesgo generalizado para la comunidad», destaca el mensaje en su red social Instagram acompañado del comunicado.

Por último afirmó que las autoridades informarán una vez concluyan las investigaciones y se mantendrán desplegadas, a fin de garantizar la seguridad sanitaria de todo el país.

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