Más de 800 odontólogos brindan atención voluntaria a las víctimas del doblete sísmico

CARACAS.-El presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela, Pablo Quintero, informó que aproximadamente 879 odontólogos de distintas partes del país se han activado en el voluntariado hasta el momento para atender a las víctimas de los movimientos telúricos que se registraron en La Guaira el pasado 24 de junio.

«De manera inmediata activamos un plan de abordaje directo a los sitios más afectados, activamos un equipo coordinador de voluntarios, algunas empresas aliadas de la odontología«, comentó en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio,

El especialista detalló que durante la jornada han observado muchos casos de bruxismo, infecciones bucales, abscesos y caries dental. «En estos primeros abordaje ha sido una atención de emergencia, manejo del dolor, muchas extracciones que se han realizado en estos procesos«, agregó.

Quintero resaltó que un grupo de profesionales de la odontología se sumaron a los equipos forenses para apoyar en la identificación de los cadáveres en la en entidad costera y los que fueron trasladados a la Morgue de Bello Monte.

Entre las zonas en las que atendieron a los pacientes afectados por el doble sismo, mencionó el Parque del Este, Parque del oeste, El Junquito, el liceo Andrés Bello, La Pastora, Coche, en el Complejo Deportivo José María Vargas de La Guaira, Catia La Mar y Mare Abajo.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio