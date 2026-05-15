Presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con una delegación de alto nivel del Banco Mundial (BM), encabezada por Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo multilateral.

De acuerdo a un boletín emanado por prensa presidencial, la reunión marca un paso estratégico para la estabilizción y el desarrollo del país, como parte de una nueva etapa de diálogo orientada a la atracción de inversiones internacionales, la generación de empleo y el crecimiento económico del país.

El encuentro se produce tras el anuncio, el pasado 16 de abril, de la reanudación de las relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además de Cordeiro Guerra, integraron la delegación la gerente de Política Económica para la región, Shireen Mahdi, y el director de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe.

Por parte del Gobierno nacional estuvieron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, y Christian Hernández, vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A.

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