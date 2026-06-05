Piden investigaciones exhaustivas e independientes de casos de privadas de libertad

CARACAS.- El Comité por la Libertad de Presos Políticos y la Alianza de Mujeres Políticas pidieron al Ministerio para la Mujer que se realicen investigaciones exhaustivas e independientes de cada caso de mujeres privadas de libertad.

La coordinadora nacional de la alianza de Mujeres Políticas, Evelyn Pinto, denunció que no se les está brindando las condiciones básicas de salubridad a las privadas de libertad.

«Las denuncias que hemos recibido, tanto del Inof como de La Crisálidad, es que la mayoría de las presas políticas recibe un tobo de agua a la semana para asearse, tomar, cocinar. Imagínese cuando tiene la menstruación; esas cosas hay que hablarlo porque es algo biológico, algo natural», expresó Pinto.

Pidieron al Ministerio de la Mujer la creación de una coalición técnica con enfoque de género para atender la problemática.

“Para realizar las inspecciones independientes en los centros de reclusón actual de las mujeres y que se adopten medidas de protección urgentes contra todas las privadas de libertad», acotó Pinto.

También abogaron por la libertad de todas aquellas que se encuentran tras las rejas por motivos políticos.

Unión Radio