Petro afirmó que volverá a movilizarse si un proyecto político contrario al suyo llega al poder

BOGOTÁ.- El mandatario colombiano, Gustavo Petro, reclamó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por su apoyo al candidato presidencial, Abelardo De La Espriella.



Las declaraciones contrastan con un discurso que pronunció horas antes, en el que había señalado que se apartaría del ejercicio del poder una vez concluya su mandato.

Las leyes colombianos prohíben a los servidores públicos intervenir en actividades, controversias de partidos y movimientos políticos, salvo el ejercicio del derecho al voto.

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