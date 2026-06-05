Detenidas nueve personas por irregularidades en venta de gasolina en Falcón

CARACAS.- Nueve personas fueron detenidas por participar en presuntas irregularidades relacionadas con la venta de combustible en una estación de servicio en el estado Falcón.

La detención la practicaron funcionarios del Grupo Anti Extorsión y Secuestro en la estación de servicio La Reforma, ubicada en la población de Pueblo Nuevo.

Según el reporte policial, los funcionarios recibieron varias denuncias sobre irregularidades en la asignación de más litros, y atención preferencial de conductores hasta dos veces por día, quienes además pasaban el combustible a bidones, entre otros.

El caso quedó en manos de la Fiscalía 7ma en materia contra la corrupción.

Unión Radio