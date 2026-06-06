Crecida de río afecta áreas de misión salesiana del alto Orinoco en Amazonas

PUERTO AYACUCHO.- El misionero salesiano, padre Wilfredo García, difundió un vídeo en redes sociales donde muestra parte de las inundaciones en el Colegio Católico en La Esmeralda, capital del municipio Alto Orinoco.



El religioso añadió que está misma situación se presenta en otras poblaciones del municipio donde hay presencia de la iglesia católica.



Por esta situación, la Misión Salesiana comenzó una colecta de ropa en buen estado, alimentos no perecederos y medicina para enviarlos al Alto Orinoco.

Kisme Evaristo / Unión Radio