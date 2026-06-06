Campus Maracay UCV se suma al paro nacional educativo del #10J

MARACAY.- El Campus Maracay de la Universidad Central de Venezuela -UCV- acordó sumarse, por decisión unánime, al paro nacional educativo de 24 horas convocado para el próximo miércoles 10 de junio.

La medida fue tomada tras una asamblea general de profesores y personal universitario, encabezada por el profesor Pedro Torrecillas, quien anunció la incorporación de representantes de esa casa de estudio a las actividades nacionales cuando se exigirán mejoras salariales.

“En el caso de los bonos que se pague a todo el personal universitario y un presupuesto justo para la universidad. Lo del salario, el salario para nosotros es el principal problema académico hoy en Venezuela. La falta de salario, porque es casi una falta absoluta, está determinando que el personal académico nuestro se disminuye, aumentan las jubilaciones, no hay reposición de cargos y los profesores que están actualmente trabajando tienen que trabajar afuera para resolver su situación económica”, precisó.

Esta paralización en el campus aragüeño se alinea con la directriz de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela -FAPUV- y la Asociación de Profesores de la UCV -APUCV-, sumándose formalmente a la huelga convocada inicialmente por el magisterio y la Federación Venezolana de Maestros -FVM-.

SPLL/Unión Radio