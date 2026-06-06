La inflación de mayo de 2026 en Venezuela fue de 6,3 %, la más baja en 19 meses

CARACAS.- Venezuela registró una inflación del 6,3 % en mayo pasado, la más baja en 19 meses, de acuerdo a una nota de prensa del Banco Central (BCV) difundida este sábado.

En su página web, el ente emisor señaló que el mayor aumento en los precios se registró en el sector de esparcimiento y cultura (7,3 %), seguido de restaurantes y hoteles (7,1 %), vestido y calzado (7 %), equipamiento del hogar (6,8 %), servicios de educación (6,6 %), así como comunicaciones (6,5 %).

El pasado 4 de mayo, el presidente del BCV, Luis Pérez, anticipó que 2026 estará marcado por cambios significativos, los cuales, según afirmó, se percibirán al cierre del año y «muy seguramente en los años siguientes, sobre todo los dos que vienen, 2027 y 2028».

Pérez estimó entonces que la inflación a partir de mayo será de un solo dígito.

Expertos aseguran que una de las principales causas del incremento de precios en el país es el aumento de la cotización del dólar, principal referencia en Venezuela para cotizar bienes y servicios, una de las secuelas de la hiperinflación que vivió entre 2017 y 2021.

La cotización del dólar aumentó un 82,2 % desde los 301,37 bolívares de principios de enero, según cifras del BCV, que actualiza a diario la tasa de varias divisas al cierre de las operaciones cambiarias de instituciones financieras.

En mayo, la moneda estadounidense subió un 12,2 %, desde 489,55 bolívares, lo que significa una devaluación de un 10,8 % de la venezolana en ese período.

Unión Radio / EFE