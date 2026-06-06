Activan unidad termoeléctrica en Carabobo e incorporan 150 MW

VALENCIA.- El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava informó sobre la activación de la máquina 3 de la Planta Termoeléctrica Termocarabobo con el propósito de ofrecer más estabilidad al Sistema el Electricidad en la región.

El mandatario indicó que luego de un mes de trabajo, la máquina inició operaciones sumando 150 megavatios a la red eléctrica en la región.

¨150 megavatios para poder estabilizar el sistema, para poder entregárselos al sistema interconectado nacional y mejorar todo lo que tiene que ver con el tema de la administración de carga, porque le va a dar mejores frecuencias, los va a estabilizar.Estos megavatios eran muy importantes¨, expresó.

Durante las declaraciones estuvo acompañado por la gobernadora del estado de Aragua, Joana Sánchez, quien aseguró que la acción se traduce en mejoras significativas en los servicios públicos.

¨Se va a mejorar, sin duda alguna, sustancialmente los servicios públicos en materia eléctrica. Así que el Estado de Aragua se llena de gozo y viéndole el rostro a los hombres y mujeres de los diferentes pueblos, trabajadores de la comunidad¨, afirmó.

Ruth Lara Castillo / Unión Radio