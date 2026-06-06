Falla de Boconó mantiene activa la Cárcava de San Antonio y amenaza la conectividad vial

TRUJILLO.- La Cárcava de San Antonio, la principal depresión geológica del municipio Boconó, se mantiene en un estado de desprendimiento crítico y continuo.

Impulsada por la actividad de la falla de Boconó y la severa inestabilidad del terreno, esta contingencia ambiental y geológica amenaza de forma directa la vialidad, la economía agrícola y la seguridad de los poblados colindantes.

El conservacionista Valdemar José Gregorio advirtió que la placa tectónica ha quedado en un estado de «extrema sensibilidad», y la llegada de la temporada de lluvias acelera el desplazamiento de rocas, lodo y material vegetal, que genera situaciones de alto riesgo y cierres intermitentes en arterias viales.

«Es muy, muy peligroso estar aquí. Ya empezó el declive hacia la carretera, que es la Troncal 007. Todo este cerro ya está fracturado; las grietas demuestran que, realmente, dentro de poco esto va para abajo«, expresó.

El especialista explicó que el sector experimenta microsismos de entre 0 y 2 grados de forma horaria. Aunque la mayoría son imperceptibles para la población, la actividad sísmica ha alcanzado picos de hasta 3.4 grados, momentos exactos en los que se desencadenan las avalanchas de tierra.

Alexander González / Unión Radio