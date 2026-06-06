Papa se reúne con grupo de enfermos y personas con discapacidad en Madrid

MADRID.- El papa León XIV se reunió este sábado con un grupo de enfermos y personas con discapacidad acompañadas por entidades de la Iglesia durante su receso en la Nunciatura tras los actos de su agenda de la mañana en Madrid, según explicaron a EFE fuentes del Vaticano.



El encuentro, dentro de su agenda privada, se produjo antes de partir al Centro de Emergencia y Atención Integral (CEDIA) 24 horas de Cáritas Española, en el barrio madrileño de Lucero.



León XIV saludó individualmente en la Nunciatura a un grupo de unas 40 personas con discapacidad y enfermas, apoyadas por diversas organizaciones benéficas católicas y de la Archidiócesis de Madrid, con las que rezó el padrenuestro.



También a su llegada esta mañana al aeropuerto de Madrid, el papa fue recibido por 30 niños de la diócesis de Madrid, procedentes de parroquias de las ocho vicarías territoriales, entre ellos menores con discapacidad y necesidades especiales.



El avión papal aterrizó en el aeropuerto de Madrid para iniciar el primer viaje de León XIV a un país de la Unión Europea (UE), el cuarto internacional de su papado y que, bajo el lena ‘Alzad la mirada’, llenó de ilusión y de repique de campanas las calles de Madrid.



Comenzó así la primera etapa de una visita maratoniana que le llevará a Barcelona y las islas Canarias (Atlántico) hasta el próximo viernes 12 de junio.

EFE

Vecinos y personas vulnerables acompañadas por Cáritas esperan al papa en el Centro de Emergencia y Atención Integral (CEDIA) 24 horas, en el barrio de Lucero.https://t.co/caK8vloZRC — EFEnoticias España (@EFEnoticias_ES) June 6, 2026



