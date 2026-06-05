Análisis ¿Empresas extranjeras generarán fuga de talentos?

CARACAS.- El especialista en finanzas, máster en dirección y gestión de recursos humanos y CEO Humaniz Consulting, José Adelino Pinto, subrayó que el arribo de nuevas empresas a Venezuela, en su mayoría petroleras, significa una posible fuga de talento en el que las empresas locales han activado mecanismos para retener a los jóvenes en diversos sectores.

«Se quedó talento muy bueno en este país, talento que sacó adelante organizaciones, trabajó con mucho esfuerzo, aprendieron, trajeron tecnología, hicieron cosas para que su empresa subsistiera a la crisis hiperinflacionaria que vivimos en los últimos años. Entonces ese talento es valioso».

En entrevista para el programa 2+2 que transmite Unión Radio , Pinto detalló que el país registró un cambio en cuanto a cómo quedaron las empresas y las personas al momento de salir. Tanto en lo político, económico, social, educativo, entre otros.

Asimismo, dijo que la llegada de empresas petroleras de«diferente índole» requiere del talento local «que conozca la industria petrolera venezolana».

Sin embargo, Pinto sostuvo que el personal de recursos humanos trabaja para retener el talento de trabajadores debido a que las empresas extranjeras pueden llevárselo. «¿Se está robando? Sí, la gente se está cambiando de trabajo, ha habido movilidad. Finanzas, recursos humanos, se ha variado en todas las áreas, no es que hay fuga en algo muy específico».

Unión Radio