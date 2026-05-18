Presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que deportación de Álex Saab obedeció a intereses nacionales

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que la deportación a EEUU del ciudadano colombiano Álex Saab, exministro de Industria y Comercio de Venezuela, se hizo en atención al interés nacional.

«Álex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela, y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamerica y Álex Saab, y nosotros hicimos una medida administrativa de deportación justificada en los intereses nacionales», expresó Rodríguez al asistir a la inauguración de espacios socioproductivos en Los Símbolos, en Caracas.

Enfatizó que el pueblo venezolano debe saber que el interés principal es el país y que su gobierno no piensa en otra cosa que no sea en beneficio de Venezuela.

Unión Radio