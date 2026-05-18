Mandato de Petro: marcado por tensión institucional pero sin crisis inmediatas

CARACAS.- Gustavo Petro terminará su mandato presidencial sin consolidar las reformas estructurales que prometió. Las tensiones con el Congreso, el fracaso de la «paz total» con los grupos armados y choques diplomáticos con aliados históricos marcan sus cuatro años durante su permanencia en la Casa de Nariño.

Durante sus primeras actuaciones, Petro aprobó una reforma tributaria y otra de pensiones. Sin embargo, las relaciones con el Legislativo colombiano disminuyó, mientras que las reformas laborales, las de salud y las de política cayeron.

Además se registraron más de 50 cambios en su gabinete.

Por otro lado, los números de casos de crímenes bajaron considerablemente. Sin embargo, no logró un acuerdo con los grupos armados del país neogranadino, siendo esto un índice de expanción de los antisociales.

Petro sostuvo que el fracaso se produjo no por conflictos personales, sino nacionales.

Sector económico

En el desarrollo del año 2022, la inflación de Colombia se situaba en un 13 por ciento, aunque en la actualidad se sostiene entre el 5 y 6 % debido a la política monetaria restrictiva del Banco de la República.

La tasa de desempleo estuvo por 9-10 %, sin mayores cambios en la informalidad. Mientras que el valor del dólar se estima en 2026 en 3.600 pesos, una baja resaltante dado que en 2022 estaba en 5.000.

En el tema del Producto Interno Bruto (PIB) continúa en 60 % de deuda pública.

Ámbito internacional

En el transcurrir de los cuatro años, Colombia reforzó las relaciones en el punto fronterizo con Venezuela tras reuniones de Petro con el Ejecutivo nacional. Aunado a ello, también se buscó afianzar temas ambientales con diversas naciones.

En otro sentido, rompió las relaciones con Israel, significando una baja importante para la cooperación de acuerdos militares y, además, aumentó la tensión con el Gobierno estadounidense, hasta tal punto que Petro llegó a ser sancionado.

Este próximo 31 de mayo se efectuarán las elecciones presidenciales en Colombia, para conocer quién será el sucesor de Petro.

Unión Radio