Acusan a Alex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami

MIAMI.- El empresario colombiano, Alex Saab, se presentó este lunes en una corte federal de Miami, en la que enfrentará cargos de lavado de dinero, tras su deportación el sábado pasado desde Caracas.

Saab, de 54 años y quien ya había enfrentado cargos criminales en Estados Unidos, fue acusado este lunes por el Distrito Sur de Florida de cargos relacionados con lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Vestido con un overol marrón, Saab ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales.

Saab quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo durante la corta audiencia la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.

EFE