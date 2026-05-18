Colombianos en Venezuela piden que la nueva administración designe autoridades capaces de atender a los connacionales

CARACAS.- A propósito de las elecciones presidenciales de Colombia a efectuarse el próximo domingo 31 de mayo, los connacionales en Venezuela esperan que la nueva administración se enfoque en brindar una mejor seguridad y que coloquen en los consulados a autoridades capaces de brindar atención certera.

Desde una asamblea organizada por la directora de la Federación Nacional de Colombianos en Venezuela, Corina Álvarez, residenciada en Caracas desde 1978, aseguró que fue impartida la información a los jurados que velaran porque el proceso se realice de manera correcta.

“Como testigos tenemos la autoridad de reclamar cualquier hecho que vaya contra la democracia, no nos pueden negar nada ni del lado de las mesas ni del lado de los funcionarios de Colombia”, subrayó.

Álvarez también señaló abandono por parte de los consulados, “el cónsul no atiende, él trabaja a puerta cerrada, hay que pedir audiencia, se hacen los trámites por la página web y nunca se tiene respuesta y si es por el lado del embajador, ese señor tampoco atiende a nadie”.

Los asistentes manifestaron que su opción es la candidata Paloma Valencia porque, a su juicio, es quien ha presentado planes reales que buscan estabilizar a Colombia, atacando a los grupos generadores de violencia e impulsando la inversión en el país que permita el crecimiento de nación.

NP/Unión Radio