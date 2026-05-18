Aprovechamiento del gas quemado reactivaría sectores eléctrico y petroquímico nacional

CARACAS.- Venezuela pierde anualmente entre $1,500 y 1,900 millones directamente por la quema de gas natural, según el estudio presentado por el economista y profesor del IESA, Richard Obuchi, durante la Asamblea Anual de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica -Asoquim-.

El análisis del director de la consultora ODH Grupo destaca que en el país se desperdician diariamente cerca de 2,000 millones de pies cúbicos de gas (principalmente al norte del estado Monagas), un recurso que debería ser el motor de la reconstrucción industrial nacional.

El también Magister en Gerencia Internacional y en Políticas Públicas explicó, en el programa Dos Más Dos de Unión Radio con Ginette González y Andrés Rojas, que “Venezuela tiene una de las reservas de gas más grandes del mundo y, en la práctica, lo que está pasando es que hay una parte de ese gas que se está utilizando y otra que sencillamente se quema”.

Agregó que cuando se viaja a Oriente se pueden observar mecheros de los que sale el gas venteando a la atmósfera y se quema sin ser aprovechado “no tiene ningún uso alternativo y esto es un enorme potencial desaprovechado. A precios de mercado, el volumen de gas tendría un valor equivalente a algo así como $1.500 a 1.900 millones al año, cifra tremendamente elevada”.

En su opinión, en el país se está subutilizando esta quema de gas. El gas que se está quemando es más de la mitad”.

Quemas de gas en Monagas

Destacó que Venezuela es el noveno país con mayores niveles de reservas de gas en el mundo. “Al ritmo que nosotros tenemos de producción, eso significa que nos gastaríamos ese gas en 356 años, más de tres siglos”. “Para aprovecharlo se requieren actividades de construcción infraestructura, aprovechamiento comercial, dirigir parte de esto al mercado doméstico, a la industria petroquímica y al sector eléctrico”, detalló.

Añadió que se han firmado unos acuerdos para iniciar un proceso y avanzar en proyectos para la recuperación de ese gas.

“Todo esto tiene un enorme potencial y requiere unos recursos de inversión importantes”, acotó.

Remarcó que “ Venezuela necesita gas para alimentar el sistema eléctrico y, por supuesto, para la industria química y petroquímica que es una transformadora y que está vinculada con muchísimos usos”.

Señaló que se estima que el sector químico y petroquímico genere beneficios que incluyen quintuplicar su participación en el PIB. “Generar más de 100.000 empleos, exportaciones de $2.000 millones al año, eso requiere como $10.000 millones de inversión, lo cual es una cantidad importante”.

“La parte clave es que tiene que haber confianza, estabilidad, acceso a servicios, disponibilidad y financiamiento, pero sobre todo yo creo que tiene que haber un compromiso de que el desarrollo de este sector se quiere ejecutar y se den las señales en esa dirección”, agregó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio