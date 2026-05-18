Conductores exigen mejorar las vías en municipios merideños

CARACAS.-Taxistas en el estado Mérida denuncian que las malas condiciones de las vías afectan la operatividad de los vehículos y exigen a las autoridades mejoras en los 23 municipios.

Los conductores aseguran que en las comunidades y zonas agrícolas es más complejo transitar por los daños que hay en la vialidad. Además de eso, indicaron que las constantes lluvias que se registran en la entidad causan nuevos huecos en las calles.

Los taxistas resaltan los daños que generan en los vehículos y los altos costos que presentan de los repuestos para poder reparar las unidades.

Entre las partes de los vehículos que resultan más afectadas por agujeros en la vialidad, mencionaron los cauchos y el tren delantero.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio