Ginecólogos afirman que ahora podrán dar un diagnóstico más certero sobre el síndrome ovárico metabólico poliendocrino

CARACAS.-Especialistas aseguran que el cambio de nombre de síndrome de ovarios poliquisticos (SOP) a síndrome ovárico metabólico poliendocrino permite un diagnóstico más certero.

La ginecóloga obstetra e integrante de la directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela (SOGV) – Capítulo Carabobo, Itala Alvarado, explicó que el SOP se limitaba solo a un órgano, mientras que las pacientes presentaban otros síntomas como acné, depresión, obesidad, infertilidad, que no entraban en la definición del síndrome.

Sostuvo que el cambio de nombre a síndrome ovárico metabólico poliendocrino permite una evaluación exhaustiva y la aplicación de tratamientos más efectivos.

«El diagnóstico se puede hacer más certero, el tratamiento es multidisciplinario entre los endocrinos y los ginecólogos. Definitivamente va a mejorar la calidad de vida de la paciente«, la especialista.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio