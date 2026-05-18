Lluvias retrasan siembra de maíz en Portuguesa

CARACAS.- Las escasas precipitaciones en el estado Portuguesa han retrasado el inicio de siembra en el ciclo de invierno.

El presidente de Fedecámaras de Portuguesa, Omar El Choumary, indicó que al cierre del ciclo norte-verano, los productores agrícolas se preparan para el ciclo de invierno del cual dependen el 85 % de las plantas procesadoras de maíz, las cuales operan desde la entidad llanera.

«Como el caso del maíz, sin embargo en estos momentos, el tema o las condiciones climatológicas no han permitido iniciar el ciclo por las escasas lluvias, porque se requiere de un nivel de pluviosidad que permita la siembra», apuntó.

Igualmente el dirigente empresarial agregó que en la actualidad solo se aprovecha el 40 % de la superficie de siembra disponible en la entidad por factores como el financiamiento y dificultad para la adquisición de diesel.

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