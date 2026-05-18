Diputado Omar Veracierto plantea crear una ley especial que regule el servicio eléctrico

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la Comisión de Administración y Servicios, Omar Veracierto, comentó que la fracción opositora trabaja en un proyecto de ley sobre el servicio eléctrico nacional, con el fin de garantizar el suministro en todo el país, así como una recuperación de la infraestructura.

«En esa propuesta de ley que estamos trabajando y que vamos a proponer en los próximos días en la AN, también hablamos de la posibilidad de un subsidio responsable. Hay sectores en donde la economía sea mucho más complicada, ellos puedan pagar una tasa mínima; donde el que más consume, será el que más pague. Vamos a proponer en esa ley descuentos especiales para el momento en que tengas un corte, el tiempo en que llevas ese corte, no se te pague el servicio», aseveró.

Asimismo, el parlamentario planteó que es necesario crear una agencia especial que se encargue de fijar las tarifas, velar por el cobro del suministro y centralizar las políticas públicas; porque se hace necesario que el sector cuente con «seguridad jurídica, una ley que blinde el servicio».

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Veracierto señaló que las empresas nacionales y extranjeras que desean invertir en el sector, cuenten con un marco jurídico que las proteja y no pierdan la inversión que hacen; puesto que a su juicio, la «transparencia es muy importante».

Con respecto al tema del suministro de agua en Nueva Esparta, el diputado resaltó que «aún no hay respuestas» para este problema que afecta también a las familias del estado Sucre y tiene más de 100 días.

Unión Radio