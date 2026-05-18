Embajador Barrett comprobó presencia de suministros médicos procedentes de EEUU en hospitales de Caracas

CARACAS.- El embajador de EEUU en Venezuela, John Barrett, comprobó la presencia de suministros médicos enviados por su país en hospitales venezolanos.

«Hoy en Caracas, durante mi visita al hospital Domingo Luciani y al Hospital Pérez Carreño, he podido comprobar de primera mano cómo los suministros médicos procedentes de EEUU benefician al pueblo venezolano», escribió Barrett en las cuentas de redes sociales de la embajada norteamericana en Caracas.

Añadió que el plan de tres fases del presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estado Marco Rubio ha contribuido a restablecer los lazos entre nuestros países y a reforzar la cooperación en ámbitos fundamentlaes, como la energía, la generación de electricidad y la atención sanitaria.

Añadió que todo ello tiene como finalidad apoyar la estabilización y la recuperación de Venezuela.

Unión Radio