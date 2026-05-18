Diosdado Cabello: Álex Saab siempre presentó una cédula fraudulenta

CARACAS.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el exministro de Industrias y Producción Nacional Álex Saab siempre había presentado una cédula de identidad como venezolano que resultó ser fraudulenta y que no tiene ningún tipo de sustento dentro del Saime.

«Tiene una fecha de emisión del documento supuestamente de 2004. Buscamos, se hizo una investigación detallada, no hay ningún expediente en el Saime que certifique que esa persona sea venezolana. Por eso tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela», expresó Cabello durante la rueda de prensa del PSUV este lunes 18 de mayo.

Indicó que, de acuerdo al marco legal del país, el Estado no puede negarse a la extradición de un ciudadano extranjero que esté siendo investigado por el tipo de delitos de los cuales se acusa a Saab.

«Pueden revisar las declaraciones del abogado Álex Saab donde hablaba de relaciones y acuerdos con organismos de inteligencia estadounidenses no cumplidos por Álex Saab, es un tema que tendrán que aclarar», añadió Cabello.

Asimismo, el alto dirigente del PSUV anunció la II fase de la peregrinación contra las sanciones.

«Vamos por los sectores productivos, a los pueblos», precisó Cabello, quien informó que las actividades (asambleas) se realizarán en al menos cuatro poblados de cada estado del país.

Unión Radio