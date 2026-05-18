Expo Fedeindustria 2026 se realizará del 21 al 23 de mayo bajo el lema «Visión Global»

CARACAS.- La cuarta edición de la Expo Fedeindustria 2026 que se realizará del 21 al 23 de mayo en el hotel Eurobuilding, es un espacio que reunirá al sector empresarial bajo el lema «Visión Global» para tratar la proyección de las marcas venezolanas en el mercado internacional.

Xiomara Hoyos, directora nacional de Fedeindustria, informó que más de 110 empresas de sectores como el de hidrocarburos, automotriz, plástico, entre otros, estarán presentes en este evento que será un espacio de Networking entre empresarios y compradores.

Asimismo, mencionó que contarán con la participación de destacados profesionales en las conferencias a realizarse durante los tres días, entre ellos, los economistas Juan Vicente León y Fabián Campos.

Durante la entrevista concedida al programa «Al Instante» que transmite Unión Radio , Hoyos, quien también es presidenta de la Asociación de Industriales, Fabricantes y Ensambladores de Motocicletas de Venezuela (AIFEM), mencionó que en esta edición dará una charla titulada «Los Ángulos Ciegos: Una Charla que Salva Vidas», que forma parte de la campaña de concientización «Cuidarte es tu Mejor Ruta» para motorizados.

Señaló que Fedeindustria es un gremio comprometido con el país: «Hacemos lo que sabemos hacer: construir empresas, país y generar empleos (…), y lo seguiremos haciendo independientemente del entorno».

En la página web: https://www.fedeindustria.org/ y en Instagram: @fedeindustria se encuentra toda la información del evento.

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Mariangel García / Unión Radio