Presidenta (E) Rodríguez ratifica la defensa del derecho histórico de Venezuela sobre El Esequibo ante la CIJ

Caracas.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, arribó a la ciudad de Amsterdam, Países Bajos, donde participará en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de este lunes. Aseguró que Venezuela defenderá los derechos históricos sobre El Esequibo basados en el acuerdo de Ginebra.

«Estamos siendo defensoras de la legalidad internacional y es la Venezuela que siempre ha levantado las banderas de la legalidad y la defensa del derecho internacional«, destacó.

Asimismo, resaltó que el país cuenta con una solidez jurídica que ha sido demostrada por la delegación venezolana ante la CIJ, por lo que preservarán la seguridad nacional.

«Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio en esta controversia territorial es Venezuela«, subrayó.

Unión Radio