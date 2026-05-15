Se esperan cielos nublados en gran parte del país y lluvias en algunas zonas durante este #15May

CARACAS.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que durante este viernes prevalecerán cielo parcialmente nublado con algunas áreas despejadas en gran parte del país, aunque se estima el desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable en algunas zonas.

De acuerdo con el boletín del clima publicado a través de las redes sociales, durante el día se registrarán lluvias o chubascos con actividad eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes y el lago de Maracaibo.

En cuanto a las ondas tropicales, se mantiene la estimación de la llegada de la número 3 al territorio entre este viernes y el sábado, mientras que la número 4 tocará suelo venezolano el próximo fin de semana.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio