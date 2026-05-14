Presidenta encargada Delcy Rodríguez anuncia fondo para emprendedores tecnológicos

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de un fondo de inversión para emprendedores e innovadores tecnológicos.

«Le he dicho al ministro de la Juventud, para crear el capítulo Start Up Venezuela, que tenga pleno apoyo, que tengamos un fondo para apoyar a nuestros emprendedores para que participen en los eventos internacionales», expresó Rodríguez al asistir al evento Venezuela Tech Week.

Añadió que solicitó a la ministra de Educación Universitaria la creación de la cátedra libre de emprendimiento, innovación y start up, en las universidades del país.

«Vamos a dar un impulso especial en esta dirección… Quisiera que el Fondo de Ciencia y Tecnología destine un porcentaje para la creación de Fondo de Ventura Capital, que dé soporte y sostén a proyectos de la juventud en el área tecnológica», indicó la mandataria encargada.

Añadió que el fondo debe ser para impulsar el desarrollo del ser humano, de sus capacidades, y que aspectos fundamentales de su vida sean atendidos.

«Queremos que los jóvenes que se fueron regresen a Venezuela, que aporten desde sus concoimientos, a desarrollar el país, la economía, la educación, que sean jóvenes comprometidos con nuestra patria», subrayó Rodríguez.

José Luis Carrillo/Unión Radio