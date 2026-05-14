Los morichales: El ecosistema que mantiene viva la sabana

CARACAS.- El investigador de los morichales venezolanos, Miguel Ángel Sánchez, abogó por proteger los espacios en los cuales crece la «Mauritia Flexuosa», mejor conocida como «Palma de moriche», que actúa como un centro de equilibrio hidrológico en los ecosistemas.

«Es un proyecto macro que estamos planteando, los morichales como ecosistema en respuesta a los efectos de gases invernaderos. Uno de los gases invernaderos que más usual es el metano, pero hay otros que están intrínsecos que están afectando el ecosistema (…) el morichal es uno de los ecosistemas más eficientes para el cambio climático, tanto o igual como el manglar. La otra ventaja es que se puede replicar el ecosistema en todo el cordón del neotrópico. Venezuela no es el único país que los tiene; están en Colombia, Brasil, Perú», expresó.

El especialista comentó que estas plantas son beneficiosas para la industria alimenticia, puesto que de ellas se extraen frutos con los que se elaboran mermeladas, chichas, helados; harina y aceite.

El investigador de los morichales venezolanos, Miguel Ángel Sánchez

«El 86. 3 % del estado Monagas es puro morichal, es el estado con más morichales en Venezuela»

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , el especialista acotó que esta especie de palma de moriche requiere de terrenos inundados de agua o con altos niveles de humedad, puesto que es un árbol beneficioso para el ser humano.

Unión Radio